Kia назвала цены на новый кроссовер Seltos в РФ

Kia Seltos в комплектации с названием Luxe появится на российском рынке в будущем году. Автомобиль можно будет приобрести по цене от 1 349 900 руб. Об этом сообщается на официальном сайте южнокорейского автомобильного производителя, пишет РИА Новости.

Фото: Kia

Кроссовер оборудован двигателем 2,0 MPI, современной вариаторной трансмиссией (Smartstream IVT) и передним приводом. Помимо этого, новинка обеспечена системой климат-контроля, мультимедийным комплексом с 8-дюймовым сенсорным дисплеем, камерой заднего вида, датчиками парковки и 16-дюймовыми колесами с легкосплавными дисками.

Как уточняет издание, чуть позже в РФ появятся и остальные версии авто с полным и передним приводом. Также станут доступны следующие версии: с атмосферным бензиновым двигателем 1,6 MPI и 6-ступенчатой автоматической трансмиссией, с турбонаддувным 1,6 T GDI.

Как отмечает tvoe-avto.com, на калининградском заводе «Автотор» уже приступили к производству нового корейского кроссовера.