Медведев заявил, что Москва готова обсудить с Киевом снятие взаимных санкций

Дмитрий Медведев заявил, несмотря ни на что, Россия по-прежнему остается для Украины крупнейшим торговым партнером

Премьер-министр России Дмитрий Медведев заявил, что Москва готова на правительственном уровне обсудить с Киевом вопрос о снятии санкций в двустороннем порядке. Он отметил, что начать такой диалог должна украинская сторона, так как именно она была инициатором введения ограничительных мер.

Он подчеркнул, что сейчас между странами контакты на уровне правительства прерваны, то есть премьер-министры России и Украины не созваниваются и не переписываются. Также Медведев напомнил, что российский вице-премьер Дмитрий Козак ведет переговоры со своими украинскими коллегами по газовому вопросу.

Глава правительства добавил, независимо от того, примет ли Киев предложение Москвы или нет, Россия по-прежнему остается для Украины крупнейшим торговым партнером, пишет РИА Новости.