В Госдуме высказались за маркировку бутилированной воды

Маркировка воды поможет не только выявить фальсификат, но и оперативно отозвать бракованные партии, уверен первый заместитель председателя комитета ГД по безопасности и противодействию коррупции, депутат Государственной Думы (фракция ЛДПР) Дмитрий Савелье

Данные о доле фальсифицированной воды на российском рынке сильно расходятся. Но нельзя отрицать, что сфера эта крайне прибыльная и быстро растущая, а значит, само наличие подделок должно быть исключено полностью. Маркировка бутылки с водой, позволяющая определить весь ее путь от производителя до розницы, позволит серьезно снизить риск приобретения кота в мешке. Это тем более важно, что речь идет не только о питьевой воде в бутылях разной емкости, которую покупают домой россияне, недовольные качеством водопроводной воды, но и о лечебной минералке, и о воде для детей, в том числе для грудничков — то есть той, которая может попасть к людям, ослабленным болезнями или еще с не созревшим для активной защиты иммунитетом.

«По данным экспертов, развитие до 50% различных заболеваний связано с некачественным питанием, важнейшую часть которого составляет питьевая вода, — приводит статистику депутат Госдумы Дмитрий Савельев. — Для бутилированной воды вопрос фальсификации стоит не так остро, как для той же молочной или рыбной продукции. Но вот проблемы с качеством содержимого есть даже у самых раскрученных марок».

Данные Роспотребнадзора однозначно говорят о том, что часты случаи, когда в бутылку с этикеткой «высшая категория» заливают воду первой категории, а то и ниже. Еще чаще в воде выявляют повышенный уровень микробной обсемененности, что означает риск обнаружить в бутылке дизентерийные палочки, сальмонеллы или еще какой-нибудь возбудитель крайне опасного заболевания.

По мнению депутата, любой купивший воду в магазине должен быть полностью уверен в безопасности этого товара для своего здоровья и здоровья своих близких, в чем должна помочь маркировка.

«В настоящее время «Ростех» уже имеет внушительный опыт работы над повышением качества товаров, произведенных в России, в том числе благодаря реализации программы маркировки товаров, включая и такие важные, как лекарственные препараты. Маркировка воды — логичный следующий шаг в обеспечении безопасной отечественной продукции для наших граждан. Маркировка позволит проследить путь каждой бутылки и максимально оперативно изъять из продажи всю партию, если содержимое хотя бы одной емкости будет признано не соответствующим», — подчеркнул Дмитрий Савельев.