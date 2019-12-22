Какая погода ожидает москвичей в новогоднюю ночь?

22.12.2019 21:16 Комментарии

Заместитель начальника ситуационного центра Росгидромета Анатолий Цыганков рассказал о погоде, которая ожидает москвичей на предновогодней неделе и в саму новогоднюю ночь.

По словам заместителя начальника ситуационного центра Росгидромета Анатолия Цыганкова средняя температура по Москве и Подмосковью превысит нормальные климатические значения на 10-12 градусов .

по Москве и Подмосковью . Температура воздуха в дневные часы будет прогреваться до плюс 3 - 5 градусов , а во вторник, который станет самым теплым днем на предстоящей неделе, воздух прогреется до 5 - 7 градусов тепла.

будет прогреваться до , а во который станет самым теплым днем на предстоящей неделе, В конце недели синоптики прогнозируют незначительное похолодание, а в новогоднюю ночь температура опустится до небольших отрицательных значений и пойдет снег, пишет RT.