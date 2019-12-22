Президент России откроет движение по Крымскому мосту
22.12.2019 20:52
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По информации, поступившей от пресс-службы Кремля, президент России Владимир Путин примет участие в торжественной церемонии открытия железнодорожного движения по Крымскому мосту.
- 23 декабря состоится торжественная церемония открытия железнодорожного движения по Крымскому мосту. Известно, что участие в церемонии примет президент России Владимир Путин.
- Владимир Путин откроет железнодорожное движение по Крымскому мосту, а также проведет встречу с рабочими, строившими мост, и представителями транспортной отрасти. Президент планирует обсудить вопросы развития транспортной инфраструктуры в России.
- Первый пассажирский поезд проедет по Крымскому мосту 24 декабря. В настоящее время поезда соединят Москву и Симферополь, а уже весной 2020 года маршрут будет продлен до Севастополя, пишет РИА Новости.
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