Президент России откроет движение по Крымскому мосту

По информации, поступившей от пресс-службы Кремля, президент России Владимир Путин примет участие в торжественной церемонии открытия железнодорожного движения по Крымскому мосту.

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