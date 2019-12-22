Россия ответит на санкции США

22.12.2019 20:02 Комментарии: 1

Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что российская сторона не оставит без ответа санкционные ограничения, введенные США в отношении "Северного потока - 2" и "Турецкого потока".

Россия непременно даст ответ на введенные США ограничения против своих газопроводов "Северный поток - 2" и "Турецкий поток". Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров в эфире "Большой игры" на Первом канале. Он выразил уверенность, что Россия сможет достойно ответить на санкционные ограничения, без какого-либо ущерба для собственных интересов .

против своих газопроводов "Северный поток - 2" и "Турецкий поток". Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров в эфире "Большой игры" на Первом канале. Он выразил уверенность, что Россия сможет достойно ответить на санкционные ограничения, . Также, Лавров заявил, что несмотря на введенные ограничения, "Северный поток - 2" будет достроен в течение нескольких месяцев, а ввод в эксплуатацию "Турецкого потока" произойдет через несколько недель.

в течение нескольких месяцев, а произойдет через несколько недель. Ранее, США ввели санкционные ограничения в отношении российских газопроводов "Северный поток - 2" и "Турецкий поток", потребовав от всех участников проектов немедленно прекратить работу с российской стороной. Некоторые вняли предупреждению. Так, швейцарская компания Allseas, которая была задействована в прокладке труб "Северного потока - 2", отказалась продолжать работы, пишет РИА Новости.