Россия ответит на санкции США
22.12.2019 20:02
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Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что российская сторона не оставит без ответа санкционные ограничения, введенные США в отношении "Северного потока - 2" и "Турецкого потока".
- Россия непременно даст ответ на введенные США ограничения против своих газопроводов "Северный поток - 2" и "Турецкий поток". Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров в эфире "Большой игры" на Первом канале. Он выразил уверенность, что Россия сможет достойно ответить на санкционные ограничения, без какого-либо ущерба для собственных интересов.
- Также, Лавров заявил, что несмотря на введенные ограничения, "Северный поток - 2" будет достроен в течение нескольких месяцев, а ввод в эксплуатацию "Турецкого потока" произойдет через несколько недель.
- Ранее, США ввели санкционные ограничения в отношении российских газопроводов "Северный поток - 2" и "Турецкий поток", потребовав от всех участников проектов немедленно прекратить работу с российской стороной. Некоторые вняли предупреждению. Так, швейцарская компания Allseas, которая была задействована в прокладке труб "Северного потока - 2", отказалась продолжать работы, пишет РИА Новости.
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