Социально-экономический статус связан с риском хронических заболеваний

По мнению исследователей, социальные неравенства созданы до начала болезни, а не после нее.

Социально-экономический статус оказывает влияние на мультиморбидность, как показало исследование, опубликованное в журнале The Lancet Public Health, но не влияет на риск смерти после развития множества хронических заболеваний, включая болезни сердца, диабет и другие.

Социальные неравенства созданы до начала заболевания, а не после него, по мнению исследователей. Это означает, что социальное неравенство является причиной, а не результатом или фактором в прогнозе заболевания.

Исследование было основано на данных, собранных в когортном исследовании Whitehall II, которое в настоящее время продолжается. В ходе исследования были собраны данные о британских государственных служащих в возрасте от 35 до 55 лет. Из 10 308 человек, участвовавших в исследовании, 6 465 имели соответствующие данные, которые были собраны в период с 1985 по 1988 годы. Электронные медицинские записи использовались для оценки частоты возникновения мультиморбидности (2 или более случаев диабета, ишемической болезни сердца, инсульта, хронической обструктивной болезни легких, депрессия, артрит, рак, деменция и болезнь Паркинсона) и смертность.

Показатели образования, профессиональной позиции и грамотности были взяты для каждого участника. В период с 2002 по 2016 год участники прошли 4 оценки слабости и инвалидности. Хрупкость была определена как 2 или более низкой физической активности, медленной скорости ходьбы, плохой силы сцепления, потери веса и истощения; инвалидность была определена как 2 или более трудностей в купании, одевании, посещении туалета, перемещении, кормлении и ходьбе.

Исследователи использовали мультигосударственные модели для изучения социального неравенства при переходе от здорового к нездоровому, а затем к смертности.

Участники наблюдались в среднем 23,6 года; период наблюдения завершился в 2017 году.

Из 6 465 участников:

У 1 694 (26,4%) развилась мультиморбидность

1 733 (27,0%) стали слабыми

692 (10,8%) имели инвалидность

611 (9,5%) умерли

Мультиморбидность, слабость и инвалидность были связаны с повышением риска смертности; эти ассоциации не были изменены социально-экономическим статусом. Большинство смертей (73,7%) были вызваны сердечно-сосудистыми заболеваниями или раком.

Показатели социально-экономического статуса, хотя и связаны с началом заболевания, не влияют на переходы к смертности среди людей с мультиморбидностью, слабостью или инвалидностью. Было установлено, что профессия, которая отражает образование, зарплату и социальный статус, тесно связана с неблагоприятными условиями здоровья.

Наиболее частым компонентом мультиморбидности была ишемическая болезнь сердца; в слабости это была физическая бездеятельность; и в инвалидности это были проблемы с одеванием.

«Первичная профилактика является ключом к снижению социального неравенства в смертности. Из трех неблагоприятных состояний здоровья, множественная заболеваемость наиболее сильно связана со смертностью, что делает ее главной целью улучшения здоровья населения», - пишут исследователи.

Исследования показали, что в этом исследовании не было отмечено традиционного прогрессирования заболевания, то есть факторов риска, ведущих к заболеванию или состоянию, а затем к последующей потере функции, инвалидности и смерти. Авторы сказали, что это было связано с тем, что средний возраст начала мультиморбидности, слабости и болезни был похожим.