"Газпром" заключил контракты на поставку газа с компаниями Украины

Российский "Газпром" и пять украинских компаний заключили соглашения на поставку газа.

Согласно данным собеседника LIGA.net, который знаком с ситуацией, российская корпорация "Газпром" заключила контракты на поставку газа с пятью украинскими компаниями. По данным источника, поставки российского топлива начнутся 1 января 2020 года. Тем не менее, больше никаких подробностей сделок не сообщается, пишет Лента.ру.