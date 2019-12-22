В ПФР объяснили механизм перерасчета пенсий уволившихся пенсионеров
22.12.2019 12:35
Комментарии
Специалисты Пенсионного фонда России раскрыли механизм перерасчета пенсий работающих пенсионеров, после их увольнения с работы.
- По словам председателя Пенсионного фонда России (ПФР) Антона Дроздова, в среднем, работающие пенсионеры в России получают около 40 тысяч рублей. Такие данные получены с помощью специального мониторинга.
- После того, как работающий пенсионер перестает трудиться, происходит индексация его пенсионных выплат. Количество имеющихся на это время индивидуальных пенсионных коэффициентов умножается на их актуальную стоимость, которая в 2020 году составит 93 руб. После чего, к полученной сумме прибавляется фиксированная выплата, размер которой в 2020 году составит 5 686,25 руб.
- Если пенсионер, которому провели подобную индексацию, захочет возобновить трудовую деятельность, то индексация не будет отменена, пишет Российская газета.
Комментировать (без регистрации)
Написать комментарий