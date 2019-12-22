В ПФР объяснили механизм перерасчета пенсий уволившихся пенсионеров

Специалисты Пенсионного фонда России раскрыли механизм перерасчета пенсий работающих пенсионеров, после их увольнения с работы.

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