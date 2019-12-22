Посол США рассказал о реакции Европы на санкции против "Северного потока - 2"

22.12.2019 12:18 Комментарии

Посол США в Германии Ричард Гренелл заявил, что санкции США против "Северного потока - 2" были приняты в интересах Европы и страны Евросоюза выражают благодарность за их введение.

Соединенные штаты ввели санкционные ограничения в отношении российского газопровода "Северный поток - 2" в интересах Европы для того, чтобы защитить энергетическую безопасность Европейского союза. При этом, по словам Гренелла, Европейский парламент, Европейская комиссия и 15 стран Евросоюза не однократно выражали беспокойство в связи со строительством российского газопровода, прося США поддержать их усилия по противодействию реализации проекта.

отношении российского газопровода в интересах Европы для того, чтобы При этом, по словам Гренелла, Европейский парламент, Европейская комиссия и 15 стран Евросоюза не однократно выражали беспокойство в связи со строительством российского газопровода, прося США поддержать их усилия по противодействию реализации проекта. Целью США, как утверждает Гренелл, является предотвращение серьезного влияния какой-либо страны на экономику Европы , посредством энергетических проектов. Данную цель ставила перед собой еще администрация Барака Обамы.

как утверждает Гренелл, является , посредством энергетических проектов. Данную цель ставила перед собой еще администрация Барака Обамы. Германия осудила введение Штатами санкционных ограничений в отношении газопровода "Северный поток - 2". А правительство Германии посчитало действия Соединенных штатов прямым вмешательством в дела Европейского союза, пишет ТАСС.