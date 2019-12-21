Сколько стоит новогодний стол?

Специалисты подсчитали, сколько будет стоить новогодний стол в разных регионах России.

Эксперты Росстата подсчитали стоимость новогоднего стола. По их данным, в среднем россияне потратят на праздничное застолье порядка 6 430,78 руб. Это больше чем в прошлом году на 2,74%. Подорожание, в основном, произошло за счет увеличения на 11,17% стоимости сыров, на 10,36% цены сливочного масла и на 10,87% апельсинов.

При этом, самым дорогим новогодний стол будет у жителей Чукотки, которые отдадут за него 9 528,58 руб., а меньше всего, порядка 3 500 руб., на застолье потратят проживающие в Ингушетии.

Москвичам новогодний стол обойдется в 7 933,34 руб., жители Санкт-Петербурга заплатят около 7 060,66 руб., а вот крымчане отдадут за подготовку угощений на новогоднюю ночь 6 821,95 руб., пишет Российская газета.