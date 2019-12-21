В МИД ответили на санкции США против "Северного потока - 2" и "Турецкого потока"

Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала санкции США, введенные в отношении российских газопроводов "Северный поток - 2" и "Турецкий поток".

На своей странице в Facebook Мария Захарова отметила факт того, что вводя санкционные ограничения, США, внешний долг которых, кстати, превышает $22 трлн, запрещают другим странам реализовывать свой экономический потенциал и развивать экономику. Политик сравнила введение ограничительных мер с выдачей "ордера на экономический арест", отметив, что Штаты скоро перекроют кислород всем стремящимся развиваться странам.

"Скоро потребуют немедленно прекратить дышать. И ведь многие выполнят", - иронизирует Захарова.

В минувшую пятницу президент США Дональд Трамп подписал документ об оборонном бюджете США на 2020 финансовый год. В его рамках Администрации США вменяется в обязанности наложить ограничения на реализацию проектов российских газопроводов "Северный поток - 2" и "Турецкий поток", пишет ТАСС.