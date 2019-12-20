Переговоры России и Украины по транзиту газа завершены

Россия и Украина смогли договориться о продлении транзита газа через территорию Украины и об урегулировании судебных споров.

В Минске завершились переговоры России и Украины по вопросу продления транзита газа через территорию Украины. Информация об этом поступила от представителя "Газпрома", участвовавшего в мероприятии. Он сообщил, что стороны подписали протокол договоренностей по возобновлению транзита российского газа в следующем году, а также договорились по вопросу урегулирования всех судебных претензий. Тем не менее, остальные участники переговоров к журналистам не выходили и итоговых заявлений не делали, пишет ТАСС.