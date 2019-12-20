Россия наложила вето на резолюцию Совбеза ООН по Сирии
20.12.2019 22:49
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Россия заблокировала резолюцию Совбеза ООН о трансграничной гуманитарной помощи Сирии.
- Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя заявил, что Россия заблокировала резолюцию Совета безопасности ООН, подготовленную Германией, Бельгией и Кувейтом, о предоставлении трансграничной гуманитарной помощи Сирии. Резолюция предполагала поставки гумпомощи по четырем переходам, два из которых расположены на границе с Турцией, один с Иорданией и последний с Ираком. По словам постпреда России, страна наложила вето на резолюцию, так как она больше не соответствует реальному положению в Сирии.
- Небензя подчеркнул, что резолюция Совбеза не учитывает того, что официальные власти Сирии вернули контроль над большей частью территории страны. И, в настоящее время, в те районы, в которые ранее гумпомощь поставлялась по имеющимся коридорам, ее можно поставлять через официальный Дамаск.
- Ранее Россия представила свою резолюцию по Сирии, которая предполагала закрытие коридоров с Иорданией и Ираком, а также установление режима перехода по оставшимся двум коридорам на границе с Турцией на шесть месяцев. Тем не менее, Совбез ООН отклонил данный документ, пишет РИА Новости.
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