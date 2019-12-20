Лукашенко объявил о договоренности с Россией по энергоносителям

Александр Лукашенко рассказал, что в ближайшее время будут определены цены на газ и нефть

Глава Белоруссии Александр Лукашенко сообщил, что он и президент Российской Федерации Владимир Путин "концептуально" договорились по энергоносителям. Он отметил, что в ближайшее время будут определены цены на газ и нефть. Об этом сообщает "Газета.ру" со ссылкой на издание "БелТА".

Лукашенко рассказал, что Белоруссия планирует закупить у Москвы около 20 млрд кубометров газа. Также он добавил, что республика может приобрести у России примерно 25 млн тонн нефти по более высокой цене по сравнению с 2019 годом.

Ранее министр экономического развития РФ Максим Орешкин заявил, что интеграции России и Белоруссии препятствуют три группы нерешенных вопросов - нефть, газ и налоги.