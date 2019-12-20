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Эрдоган пообещал ответить на санкции США против "Турецкого потока"

20.12.2019 19:00
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Эрдоган пообещал ответить на санкции США против "Турецкого потока"

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что турецкий народ - это не племенное государство, его нельзя ограничивать

Лидер Турции Реджеп Тайип Эрдоган пообещал дать зеркальный ответ США в случае введения санкций в отношении "Турецкого потока" и из-за покупки Анкарой российских систем ПВО С-400. Он подчеркнул, что турецкий народ - это не племенное государство, его нельзя ограничивать. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на телеканал TRT.

Ранее сенат США принял оборонный бюджет страны на 2020 год, который предполагает введение санкций против российских газопроводов "Северный поток - 2" и "Турецкий поток", а также запрет на передачу Анкаре американских самолетов F-35, если Турция продолжит закупать у России С-400.

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