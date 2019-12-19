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Люди, родившиеся в апреле, чаще умирают от болезней сердца

19.12.2019 20:38
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Люди, родившиеся в апреле, чаще умирают от болезней сердца

Исследователи из Гарвардского университета предупреждают, что люди, родившиеся весной и летом, имеют немного более высокий риск преждевременной смерти от болезней сердца.

Согласно новому исследованию американских ученых, если у вас день рождения в апреле у вас может быть немного более высокий риск сердечных заболеваний, согласно новому исследованию.

Новое исследование, посвященное 116 911 женщинам, показало, что у рожденных в период с марта по июль примерно на 9% больше шансов умереть от болезней сердца, чем у тех, кто родился в ноябре.

Женщины, которым на момент начала исследования было от 30 до 55 лет, в среднем находились под наблюдением в течение 38 лет. За это время было 8 360 смертей от сердечно-сосудистых заболеваний, которые включают в себя болезни сердца и сосудов.

Причем у рожденных в апреле был самый высокий уровень смертности от сердечно-сосудистых заболеваний, а у рожденных в декабре самый низкий, отмечается в исследовании. Результаты подтвердились даже тогда, когда были приняты во внимание факторы, которые могут повлиять на результаты, такие как социально-экономический статус женщин, пишет Mirror.

Исследователи, в том числе из Гарвардской школы общественного здравоохранения в США, заявили:

«Причины различий в риске сердечно-сосудистых заболеваний с разными сроками рождения не совсем понятны, но могут включать пренатальное и раннее постнатальное воздействие, такое как: сезонные колебания в наличие пищи, инфекции и причины воспаления, климатическая температура, уровень загрязнения воздуха и количество солнечного света».

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