Сверхурочная работа повышает риск сердечных приступов и инсультов

Новое исследование показывает, что сверхурочная работа, более 49 часов в неделю, повышает риск гипертонии до 70%.

Согласно новому исследованию канадских ученых, люди, которые проводят долгие часы в офисе, значительно чаще страдают от сердечных приступов, инсульта и других форм сердечно-сосудистых заболеваний .

Исследователи обнаружили, что те, кто проводит 49 или более часов в неделю на работе, имеют гораздо более высокий шанс развития высокого кровяного давления или гипертонии, чем люди, работающие 35 часов или менее, так как совокупный стресс от пребывания в офисе берет свое.

У них на 66% выше риск развития устойчивой гипертонии, в то время как риск замаскированной гипертонии, типа высокого кровяного давления, которое часто может остаться незамеченным во время обычного медицинского приема, на 70% выше. Результаты исследования одинаковы для мужчин и женщин.

Исследователи также обнаружили, что люди, которые работают от 41 до 48 часов в неделю, имеют на 54% большую вероятность развития маскированной гипертонии и на 42% более высокий риск устойчивой гипертонии - опять же по сравнению с теми, кто вводил на работе 35 часов или меньше.

«Как замаскированное, так и постоянное высокое кровяное давление связаны с более высоким риском сердечно-сосудистых заболеваний», - говорит ведущий автор работы Ксавье Трюдел из Университета Лаваль в Квебеке. «Люди должны знать, что долгие часы работы могут повлиять на их здоровье сердца. И если они работают много часов, они должны спросить своих врачей о необходимости проверять свое кровяное давление с помощью персонального прибора».

Доктор Трюдел сказал, что многие офисные работы представляют собой стрессовое сочетание высокой рабочей нагрузки и ответственности с низким уровнем полномочий.

«Наблюдаемые ассоциации обусловили нагрузку на работу, стресс-фактор работы, определяемый как сочетание высоких требований к работе и низкого уровня полномочий на принятие решений», - говорит д-р Трюдел.

Тем не менее, могут быть и другие факторы, приводящие к повышению кровяного давления, и он заинтересован в том, чтобы исследовать их влияние, пишет INews.