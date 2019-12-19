Евросоюз продлил санкции против России на полгода

Экономические санкции в отношении России будут действовать до 31 июля 2020 года

Европейский союз единогласно принял решение продлить экономические санкции против Российской Федерации до 31 июля 2020 года. Уточняется, поводом для продления ограничительных мер выступил тот факт, что минские договоренности были выполнены частично.

Напомним, что ЕС ввел санкции в отношении России в 2014 году из-за событий на Украине, а также присоединения Крыма к территории РФ. В дальнейшем эти меры неоднократно расширялись и продлевались, пишет ТАСС.