Зарплата учителя в Москве составляет более 115 тыс. рублей

18.12.2019 22:51 Комментарии

Во время своего выступления в Мосгордуме, мэр столицы Сергей Собянин отчитался о проведении реорганизации системы школьного образования в Москве.

Благодаря реорганизации системы школьного образования в Москве удалось поднять зарплату врачам в среднем выше 115 тыс. рублей. Это в три раз выше показателей 2010 года.

в среднем Это в три раз выше показателей 2010 года. Порядка 40% московских школьников набрали на ЕГЭ более 220 баллов. В 2010 году общее число выпускников с оценками по ЕГЭ в 220 баллов и выше составляло только 15%.

набрали на ЕГЭ В 2010 году общее число выпускников с оценками по ЕГЭ в 220 баллов и выше составляло только 15%. По словам Собянина, новая система школьного образования в Москве показала положительную динамику развития и хорошие результаты, поэтому, она будет продолжена и в последующие годы, пишет Интерфакс.