ПФР обещает рост пенсий в 2020 году

18.12.2019 22:05 Комментарии

Во время интервью телеканалу "Россия-24" глава Пенсионного фонда России Антон Дроздов пообещал россиянам рост пенсий в следующем году на 3%.

По словам Дроздова пенсионные выплаты российским пенсионерам по итогам 2019 года выросли в реальном выражении на 2,5%. При этом индексация пенсий в текущем году была равна 7,05%, а уровень инфляции в 2018 году обозначен в 4,3%.

российским пенсионерам по итогам 2019 года При этом индексация пенсий в текущем году была равна 7,05%, а уровень инфляции в 2018 году обозначен в 4,3%. Индексация пенсий в 2020 году составит 6,6%, а инфляция по итогам 2019 года прогнозируется на уровне 3,8%, но, по мнению главы ПФР, показатель будет значительно меньше. Исходя из этого реальный рост пенсий в следующем году составит около 3% .

. По прогнозам ПФР в 2022 году пенсионные выплаты приблизятся к 18 300 руб., увеличившись более чем на 18%, пишет ТАСС.