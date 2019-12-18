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В Госдуме прокомментировали позицию Германии в ситуации с "Северным потоком - 2"

18.12.2019 20:11
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В Госдуме прокомментировали позицию Германии в ситуации с "Северным потоком - 2"

Дмитрий Новиков заявил, что Германия оказалась в непростой ситуации, ведь ей нужно отстаивать интересы своей страны на фоне "евроатлантической солидарности"

Заместитель главы комитета Государственной думы по международным делам Дмитрий Новиков прокомментировал позицию Германии относительно санкций, которые США могут ввести в связи со строительством проекта "Северный поток - 2".

Ранее канцлер ФРГ Ангела Меркель заявила, что она выступает против введения американских ограничительных мер против российского газопровода.

По словам Новикова, Берлин оказался в непростой ситуации, так как с одной стороны нужно отстаивать интересы энергобезопасности своей страны, а с другой - придерживаться "евроатлантической солидарности". Также депутат отметил, если бы американская сторона думала не только о своих национальных интересах, тогда бы подобной ситуации не возникло бы, пишет RT.

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