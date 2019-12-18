Президент Украины продлил действие закона об особом статусе Донбасса

Владимир Зеленский продлил до конца 2020 года действие закона об особом статусе отдельных районов Донецкой и Луганской областей

18 декабря украинский лидер Владимир Зеленский подписал закон о продлении особого статуса неподконтрольных Киеву территорий Донецкой и Луганской областей до 31 декабря 2020 года. Об этом свидетельствует информация, размещенная на портале Верховной рады.

12 декабря парламент Украины одобрил продление закона об особом статусе Донбассе на один год. Уточняется, в пользу законопроекта проголосовали 320 депутатов. В среду, 18 декабря, этот документ подписал президент Украины, пишет "Известия".