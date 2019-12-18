Меркель оценила возможные санкции США против "Северного потока - 2"

Канцлер Германии Ангела Меркель не исключила, что санкции США в отношении "Северного потока - 2" могут негативно отразиться на переговорах по газу между Москвой и Киевом

В среду, 18 декабря, выступая в бундестаге, канцлер Германии Ангела Меркель заявила, американские санкции в отношении проекта "Северный поток - 2" могут негативно отразиться на переговорах России и Украины по газовому вопросу. Также она отметила, сейчас газовые переговоры между Москвой и Киевом имеют перспективу и ей не хотелось бы, чтобы они осложнились, так как германская сторона поддерживает строительство газопровода "Северный поток - 2".

Ранее сенат США одобрил оборонный бюджет страны на следующий год. Отмечается, что этот документ предполагает введение санкций против российского проекта "Северный поток - 2", пишет РИА Новости.