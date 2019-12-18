США признали, что не смогут помешать строительству "Северного потока - 2"

По словам источников издания Bloomberg, США планируют направить свои усилия на противодействие другим энергетическим проектам России

Издание Bloomberg, ссылаясь на высокопоставленных источников в Белом доме, заявило, что санкции США против проекта "Северный поток - 2" не смогут помешать завершению строительства российского газопровода. По мнению источников издания, специальные ограниченные меры, которые были включены в оборонный бюджет Америки, не нанесут ощутимого ущерба этому проекту, так как реализация "Северного потока - 2" практически завершена.

17 декабря сенат США одобрил военный бюджет страны на 2020 год, который предполагает введение санкций против российского газопровода "Северный поток - 2".

Источники издания Bloomberg добавили, что американская сторона собирается направить свои усилия на противодействие другим энергетическим проектам Российской Федерации, пишет РИА Новости.