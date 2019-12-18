Войска НАТО готовятся к масштабному конфликту

Во время саммита НАТО сообщалось о том, что оперативность переброски сил усиления на «восточный фланг» значительно выросла.

Интенсивные военные учения НАТО свидетельствуют о том, что альянс ведет целенаправленную подготовку к масштабному военному конфликту. Как передает «Красная звезда», это предположение высказал начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов.

В минувший вторник во время брифинга, на котором присутствовали военные атташе других стран он напомнил о том, что согласно доктринальным документам Брюсселя, за Россией закрепляется статус противника. Кроме этого, во время саммита НАТО сообщалось о том, что оперативность переброски сил усиления на «восточный фланг» значительно выросла.