Французский парламент обеспокоен сближением России и Китая

Китай является крупным закупщиком российских ЗРК. Кроме этого, армии двух стран проводят совместные учения.

Парламент Франции выражает опасение в связи со сближением России и Китая, которое может стать для Парижа и партнеров реальным «поводом для беспокойства». Мнение об этом, как пишет RT, содержится в запросе к Минобороны, автором которого стала депутат Национального собрания Александра Валетта Ардиссон. Она отметила, что Китай является крупным закупщиком российских ЗРК: с 2014 года было закуплено около сотни таких систем. И этот факт говорит об особой позиции России в оборонной сфере. Кроме этого, армии двух стран, как отмечает парламентарий, проводят совместные учения.