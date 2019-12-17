ЦБ планирует ужесточить правила выдачи ипотеки

Центральный банк России подготовил доклад, содержащий меры для кредитных организаций по ужесточению правил выдачи ипотеки. Доклад будет обсуждаться участниками ипотечного рынка.

Предполагается, что в следующем году ЦБ может ввести дифференцированные надбавки к коэффициентам риска кредитов по ипотеке. Величина надбавки будет зависеть от "показателя долговой нагрузки заемщика и отношения величины основного долга по ипотечному кредиту к справедливой стоимости предмета залога".

С помощью этой меры Банк России планирует остановить выдачу банками ипотечных кредитов со слишком маленькой величиной первоначального взноса и высокой степенью долговой нагрузки. Также, данная мера позволит увеличить запас капитала, который кредитные организации смогут использовать для устранения возможных "шоковых ситуаций" рынка, которые могут оказать негативное влияние на стоимость недвижимости и способствовать уменьшению доходов граждан.

Регулятор уже приступил к реализации ужесточения выдачи ипотеки. Так, начиная с 1 января 2020 года ЦБ уже повысил коэффициент риска по ипотечным кредитам, первоначальный взнос у которых меньше 20% — с 150% до 200%, пишет РИА Новости.