Капитал страны
Капитал Страны
ENGLISH
17 ДЕК, 23:21 МСК
USD (ЦБ)    62,5326
EUR (ЦБ)    69,6801

17 ДЕК, 23:21 МСК
USD (ЦБ)    62,5326
EUR (ЦБ)    69,6801
Новогодняя эстафета. Символ новогодняя столица России Рязань 2019-2020

ЦБ планирует ужесточить правила выдачи ипотеки

17.12.2019 21:22
Комментарии
ЦБ планирует ужесточить правила выдачи ипотеки

Центральный банк России подготовил доклад, содержащий меры для кредитных организаций по ужесточению правил выдачи ипотеки. Доклад будет обсуждаться участниками ипотечного рынка.

Предполагается, что в следующем году ЦБ может ввести дифференцированные надбавки к коэффициентам риска кредитов по ипотеке. Величина надбавки будет зависеть от "показателя долговой нагрузки заемщика и отношения величины основного долга по ипотечному кредиту к справедливой стоимости предмета залога".

С помощью этой меры Банк России планирует остановить выдачу банками ипотечных кредитов со слишком маленькой величиной первоначального взноса и высокой степенью долговой нагрузки. Также, данная мера позволит увеличить запас капитала, который кредитные организации смогут использовать для устранения возможных "шоковых ситуаций" рынка, которые могут оказать негативное влияние на стоимость недвижимости и способствовать уменьшению доходов граждан.

Регулятор уже приступил к реализации ужесточения выдачи ипотеки. Так, начиная с 1 января 2020 года ЦБ уже повысил коэффициент риска по ипотечным кредитам, первоначальный взнос у которых меньше 20% — с 150% до 200%, пишет РИА Новости.

Комментировать (без регистрации)
Орешкин прокомментировал предложение об отмене НДФЛ для малоимущих граждан
Читать еще:
✉ переслать на email Все новости >

Написать комментарий

правила комментирования
  1. Не оскорблять участников общения в любой форме. Участники должны соблюдать уважительную форму общения.
  2. Не использовать в комментарии нецензурную брань или эвфемизмы, обсценную лексику и фразеологию, включая завуалированный мат, а также любое их цитирование.
  3. Не публиковать рекламные сообщения и спам; сообщения коммерческого характера; ссылки на сторонние ресурсы в рекламных целях. В ином случае комментарий может быть допущен в редакции без ссылок по тексту либо удален.
  4. Не использовать комментарии как почтовую доску объявлений для сообщений приватного характера, адресованного конкретному участнику.
  5. Не проявлять расовую, национальную и религиозную неприязнь и ненависть, в т.ч. и презрительное проявление неуважения и ненависти к любым национальным языкам, включая русский; запрещается пропагандировать терроризм, экстремизм, фашизм, наркотики и прочие темы, несовместимые с общепринятыми законами, нормами морали и приличия.
  6. Не использовать в комментарии язык, отличный от литературного русского.
  7. Не злоупотреблять использованием СПЛОШНЫХ ЗАГЛАВНЫХ букв (использованием Caps Lock).
Отправить комментарий

Статьи

Бедные россияне – преступники? Чем депутат оправдала отказ от прогрессивной шкалы налогообложения

Бедные россияне – преступники? Чем депутат оправдала отказ от прогрессивной шкалы налогообложения
Политика 3

Мобильная связь подорожает на 20% в 2020 году. Все из-за «пакета Яровой» и «суверенного интернета»?

Мобильная связь подорожает на 20% в 2020 году. Все из-за «пакета Яровой» и «суверенного интернета»?
Экономика 3

Энергия олигархов. В чьих интересах будут выстраивать тарифную политику российские власти?

Энергия олигархов. В чьих интересах будут выстраивать тарифную политику российские власти?
Исследования

Путин заморозил пенсии до 2022 года. Зачем власти изымают накопленные на старость средства

Путин заморозил пенсии до 2022 года. Зачем власти изымают накопленные на старость средства
Экономика 1

Могущество ВВП. Чьи ожидания превзошла в этом году экономика России?

Могущество ВВП. Чьи ожидания превзошла в этом году экономика России?
Экономика 3

Куда поедет московский мусор? Москва завалит им до 2029 года прилегающие области и, возможно, Шиес

Куда поедет московский мусор? Москва завалит им до 2029 года прилегающие области и, возможно, Шиес
События и факты 2

Узнай, страна

В Новосибирской области запустили птицефабрику по производству мяса утки за 4,2 млрд рублей

В Новосибирской области запустили птицефабрику по производству мяса утки за 4,2 млрд рублей

В Тверской области Калининская АЭС досрочно выполнила годовой госплан по выработке электроэнергии

В Тверской области Калининская АЭС досрочно выполнила годовой госплан по выработке электроэнергии

В Пермском крае отметили 80-летие предприятия «ОДК-Авиадвигатель» и 90-летие ведущего конструктора

В Пермском крае отметили 80-летие предприятия «ОДК-Авиадвигатель» и 90-летие ведущего конструктора

Тамбов продолжает традиции Новогодней столицы России

Тамбов продолжает традиции Новогодней столицы России

Новости дня

23:16 Ученые превратили энергию света в тепло для борьбы с болезнями Ученые превратили энергию света в тепло для борьбы с болезнями
Союз нерушимый? Большинство граждан Белоруссии выступают за союзнические отношения с Россией
Союз нерушимый? Большинство граждан Белоруссии выступают за союзнические отношения с Россией
22:44 А потом был свет... А потом был свет...
21:43 Тимошенко грозит Украине "африканским голодом" Тимошенко грозит Украине "африканским голодом"
20:48 Планете и звезде впервые даны шотландские имена Планете и звезде впервые даны шотландские имена
20:29 Ученые восстанавливают «Лолу» после обнаружения ДНК в 5700-летней «жевательной резинке» Ученые восстанавливают «Лолу» после обнаружения ДНК в 5700-летней «жевательной резинке»
19:52 Орешкин прокомментировал предложение об отмене НДФЛ для малоимущих граждан Орешкин прокомментировал предложение об отмене НДФЛ для малоимущих граждан
Дорога из Санкт-Петербурга в Москву. Как автомагистраль М-11 обеспечит развитие российских регионов?
Дорога из Санкт-Петербурга в Москву. Как автомагистраль М-11 обеспечит развитие российских регионов?
19:26 Оператор "Северного потока - 2" рассказал о сроках строительства газопровода Оператор "Северного потока - 2" рассказал о сроках строительства газопровода

Узнай, страна!

16:10 В Новосибирской области запустили птицефабрику по производству мяса утки за 4,2 млрд рублей В Новосибирской области запустили птицефабрику по производству мяса утки за 4,2 млрд рублей
Вышли в «Авангард». Зачем Россия показала американцам свое гиперзвуковое оружие?
Вышли в «Авангард». Зачем Россия показала американцам свое гиперзвуковое оружие?
11:41 В Пензенской области открыли первый в регионе завод по производству картофельного крахмала В Пензенской области открыли первый в регионе завод по производству картофельного крахмала
16 ДЕК, 17:43 ТПП РФ – за создание национальной системы управления качеством ТПП РФ – за создание национальной системы управления качеством
27 НОЯ, 10:30 В Астраханской области приобрели новые автомобили скорой помощи для медучреждений региона В Астраханской области приобрели новые автомобили скорой помощи для медучреждений региона
21 НОЯ, 10:17 В Астраханской области стартует строительство портовой особой экономической зоны В Астраханской области стартует строительство портовой особой экономической зоны
05 АПР, 19:58 ТОП-10 достижений недели: как в российских регионах развивали экономику и боролись за экологию? ТОП-10 достижений недели: как в российских регионах развивали экономику и боролись за экологию?
Телевизор в Интернете. Как россиянам предлагают раскошелиться на «единое телевидение»?
Телевизор в Интернете. Как россиянам предлагают раскошелиться на «единое телевидение»?
31 МАР, 09:36 ТОП-10 достижений марта: что впервые в России и в мире сделали в российских регионах? ТОП-10 достижений марта: что впервые в России и в мире сделали в российских регионах?

Наши
партнеры

«Деловая Россия» — союз предпринимателей нового поколения российского бизнеса
«Терралайф» - рекламное агентство полного цикла
Dawai - Австрия на русском: новости, туризм, недвижимость, объявления, афиша



Капитал страны
Нашли ошибку на сайте? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter