Оператор "Северного потока - 2" рассказал о сроках строительства газопровода

В компании Nord Stream 2 заявили, что строительство "Северного потока - 2" завершится за несколько месяцев

Оператор проекта "Северный поток - 2" Nord Stream 2 заявил, что компания планирует завершить строительство газопровода в течение нескольких месяцев. Добавляется, что компания не собирается использовать сроки окончания реализации проекта в своих целях.

Ранее в СМИ появились сообщения, что Германия рассчитывает на то, что газопровод будет завершен за один месяц, так как это позволит избежать американских санкций в отношении "Северного потока - 2", пишет РИА Новости.