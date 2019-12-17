Ученые раскрыли полезное свойство перца чили

Итальянские ученые выяснили, что частое употребление перца чили снижает риск смертности от сердечно-сосудистых и цереброваскулярных заболеваний

Ученые Средиземноморского неврологического института Neuromed в Италии рассказали о пользе частого употребления перца чили. По их словам, это помогает снизить риск смертности от сердечно-сосудистых и цереброваскулярных заболеваний. Об этом сообщается в пресс-релизе на EurekAlert!

Отмечается, что в исследовании приняли участи около 23 тыс. человек. За их состоянием ученые следили в течение 8 лет.

Исследование показало, люди, которые употребляли острый перец как минимум четыре раза в неделю, реже умирали от сердечного приступа и заболеваний сосудов головного мозга. Также выяснилось, что этот факт не зависит от рациона питания, то есть такие результаты наблюдаются у людей, которые придерживались неправильного питания.

Отмечается, что ученые собираются продолжить исследования для того, чтобы определить механизмы влияния перца чили на организм, пишет РИА Новости.