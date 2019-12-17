Бомбардировщик Ту-22 М3 экстренно сел на грунт под Астраханью из-за отказа двигателя

Экипажу самолета Ту-22М3 удалось отвести воздушное судно от населенного пункта и совершить экстренную посадку на грунт

Министерство обороны Российской Федерации сообщило, что при выполнении планового полета бомбардировщик Ту-22М3 экстренно сел на грунт в Астраханской области после отказа двигателя. В ведомстве уточнили, полет осуществлялся без боевого комплекта, на земле разрушений нет. Кроме того экипаж воздушного судна смог отвести самолет от населенного пункта и осуществить аварийную посадку на грунт. В результате инцидента никто из летчиков не пострадал. Отмечается, что экипаж будет представлен к государственным наградам, пишет РИА Новости.