Глава фракции ЕР в гордуме Переславля задержан по делу об убийстве

Задержанный уже сложил депутатские полномочия и объявил о своем уходе из фракции и политсовета «Единой России».

Глава фракции партии «Единая Россия» в гордуме Переславль-Залесского Владимир Корнилов задержан по подозрению в убийстве, о чем в разговоре с РИА Новости проинформировал председатель гордумы Сергей Корниенко. В данный момент Корнилов пребывает в следственном отделе ОВД. В ближайшее время начнется расследование дела.

Как стало известно, задержанный уже сложил депутатские полномочия и объявил о своем уходе из фракции и политсовета «Единой России». В ближайшее время, как сообщается, из самой партии Корнилов тоже будет исключен.