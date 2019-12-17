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Бывший президент Пакистана Мушаррафа приговорен к смертной казни

17.12.2019 12:01
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Бывший президент Пакистана Мушаррафа приговорен к смертной казни

Согласно версии стороны обвинения, экс-глава государства в 2007 году совершил госизмену.

Экс-президенту Пакистана Первезе Мушаррафе, который обвиняется в государственной измене, вынесен смертный приговор. Как передает РИА Новости со ссылкой на ТК Samaa, соответствующее решение был вынесен коллегией спецсуда – два человека из трех поддержали приговор о высшей мере наказания.

Уголовное дело по инициативе правительства было заведено в 2013 году. Согласно версии стороны обвинения, Мушарраф, который находился на посту президента с 2001 по 2008 год, в 2007 году совершил госизмену, объявив чрезвычайное положение и приказав взять под арест членов Верховного суда.

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