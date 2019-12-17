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Владимиру Зеленскому отказано в расширении полномочий

17.12.2019 11:02
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Владимиру Зеленскому отказано в расширении полномочий

Согласно документу, президент наделялся правом назначать руководителей НАБУ и ГБР, однако законопроект признали несоответствующим конституции.

Украинский Конституционный суд решил признать неконституционным законопроект, который расширяет полномочия главы государства, передает Газета.ру со ссылкой на местные СМИ. Согласно документу, президент наделялся правом назначать руководителей НАБУ и ГБР. Однако законопроект признали несоответствующим конституции.

Однако еще один законопроект, который предусматривает переход на пропорциональную систему выборов и сокращение числа депутатов Верховной рады, отправили на доработку. Как сообщалось ранее, Зеленский зарегистрировал в Раде законопроект, который вносит ряд изменений в Конституцию Украины в части децентрализации власти.

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