Накопительную часть пенсий заморозили до 2022 года

16.12.2019 23:08 Комментарии

Накопительная часть пенсионных отчислений россиян будет заморожена еще на один год.

Президент России Владимир Путин продлил действие закона о заморозке накопительной части пенсии россиян до 2022 года. Глава страны подписал соответствующий проект закона, сообщает ТАСС.

россиян до 2022 года. Глава страны подписал соответствующий проект закона, сообщает ТАСС. Работодатели перечисляют в Пенсионный фонд России сумму в размере 16% от заработной платы своих сотрудников. Причем ранее, 6% отчислений шли на накопительную часть пенсии, а 10% составляли отчисления на ее страховую часть. Такой порядок распределения средств действовал в отношении граждан, рожденных начиная с 1967 года.

своих сотрудников. Причем ранее, 6% отчислений шли на накопительную часть пенсии, а 10% составляли отчисления на ее страховую часть. Такой порядок распределения средств действовал в отношении граждан, рожденных начиная с 1967 года. С 2014 года в России принято решение о заморозке накопительной часть пенсионных отчислений. И теперь на страховую часть, которая идет на выплаты пенсионерам, направляются все положенные 16%.