Импортозамещение в России вновь набирает обороты

16.12.2019 22:40 Комментарии

Согласно исследованию Института экономической политики им. Гайдара, с 2018 года российские предприниматели вновь стали покупать отечественное оборудование, после падения интереса в 2017 году.

30% российских компаний заменили зарубежное оборудование и машины отечественными аналогами, а 22% компаний перешли на российское сырье и материалы после того, как в 2014 году Западные страны ввели в отношении России санкционные ограничения.

отечественными аналогами, а 22% компаний перешли на российское после того, как в 2014 году Западные страны ввели в отношении России санкционные ограничения. В 2017 году данные показатели пошли на спад. Так, только 7% российских компаний сделали выбор в пользу отечественного оборудования , а российское сырье и материалы использовали 8% предпринимателей.

, а российское использовали 8% предпринимателей. По данным, полученным в ходе исследования Института экономической политики им. Гайдара, во четвертом квартале 2018 года доля российских предприятий участвующих в программах импортозамещения оборудования и машин составляла 10%. А в третьем квартале 2019 года, данный показатель вырос до 12%. В сырьевой сфере показатели остались на прежнем уровне.

составляла 10%. А в третьем квартале 2019 года, данный показатель вырос до 12%. В сырьевой сфере показатели остались на прежнем уровне. Участники опроса назвали главные факторы, которые, по их мнению, тормозят импортозамещение в России. 67% респондентов отметили отсутствие на рынке отечественных аналогов любого качества, 42% заявили о низком качестве российских аналогов оборудования и материалов, а 11% считают, что власти страны оказывают недостаточную поддержку производству как отечественного оборудования, так и сырья, пишет РБК.