Импортозамещение в России вновь набирает обороты
16.12.2019 22:40
Комментарии
Согласно исследованию Института экономической политики им. Гайдара, с 2018 года российские предприниматели вновь стали покупать отечественное оборудование, после падения интереса в 2017 году.
- 30% российских компаний заменили зарубежное оборудование и машины отечественными аналогами, а 22% компаний перешли на российское сырье и материалы после того, как в 2014 году Западные страны ввели в отношении России санкционные ограничения.
- В 2017 году данные показатели пошли на спад. Так, только 7% российских компаний сделали выбор в пользу отечественного оборудования, а российское сырье и материалы использовали 8% предпринимателей.
- По данным, полученным в ходе исследования Института экономической политики им. Гайдара, во четвертом квартале 2018 года доля российских предприятий участвующих в программах импортозамещения оборудования и машин составляла 10%. А в третьем квартале 2019 года, данный показатель вырос до 12%. В сырьевой сфере показатели остались на прежнем уровне.
- Участники опроса назвали главные факторы, которые, по их мнению, тормозят импортозамещение в России. 67% респондентов отметили отсутствие на рынке отечественных аналогов любого качества, 42% заявили о низком качестве российских аналогов оборудования и материалов, а 11% считают, что власти страны оказывают недостаточную поддержку производству как отечественного оборудования, так и сырья, пишет РБК.
Комментировать (без регистрации)
Написать комментарий