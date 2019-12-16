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Очки, блокирующие синий свет. Полезно или просто обман?

16.12.2019 21:58
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Очки, блокирующие синий свет. Полезно или просто обман?

Мы получаем много синего света от солнца. Но современные гаджеты, которые стали неотъемлемой частью нашей жизни, излучают более яркий, более коротковолновый свет. Так что мы можем сделать, чтобы защитить наши глаза?

Исследование показывает, что мировой рынок очков, блокирующих синий свет, увеличится до $ 27 млн к 2024 году, по сравнению с $ 18 млн в 2019. Считается, что преимущества стекол включают меньшее утомление глаз, улучшение сна и профилактику глазных болезней. Но действительно ли очки, блокирующие синий свет, работают? Это зависит от того, кого вы спрашиваете, говорят ученые.

Поскольку очки - более новый продукт, нет большого количества исследований, чтобы показать какие-либо результаты. При этом очки не продаются как медицинское устройство, поэтому не попадают под регулирующие процедуры, предусмотренные для лекарственных средств.

Американская академия офтальмологии (ААО) считает, что вы не нуждаетесь в подобных очках, так как синий свет от цифровых устройств не приводит к глазным болезням и даже не вызывает усталость глаз. Специалисты ведомства утверждают, что проблемы, на которые жалуются люди, просто вызваны чрезмерным использованием цифровых устройств.

«Симптомы цифрового напряжения глаз связаны с тем, как мы используем наши цифровые устройства, а не с синим светом, исходящим от них», - говорится в сообщении AAO.

В Соединенном Королевстве Ассоциация оптометристов заявляет:

«не хватает высококачественных данных, подтверждающих использование очковых линз BB [Blue Blocking] для населения в целом для улучшения зрительных показателей или качества сна, снижения утомляемости глаз или сохранения здоровья макулы».

Но некоторые специалисты по глазам считают, что у них есть преимущества.

Грег Роджерс, старший оптик в Eyeworks в Декейтер, Джорджия, говорит, что он видел преимущества очков блокировки синего света среди покупателей магазина. Персонал спрашивает клиента, сколько времени он проводит ежедневно перед экраном. Если это 6 часов или более, рекомендуется использовать какую-то технику уменьшения синего света, будь то очки или специальный экран для монитора компьютера.

Vision Council, представляющий оптическую промышленность, говорит, что «специализированные очки» - это «одна тактика», которая может снизить напряжение глаз.

Бывший президент Американской оптометрической ассоциации Сэмюэль Пирс заявил, что порекомендовал бы использовать очки, блокирующие синий свет, для уменьшения напряжения глаз.

Если вы беспокоитесь о том, как компьютеры и другие светоизлучающие экраны влияют на ваши глаза, вы можете найти облегчение без специальных очков, утверждают представители Американской академии офтальмологии, Vision Council и других профильных организаций. Они призывают к умеренности в использовании экрана, рекомендуя принять правило 20-20-20. Это означает, что каждые 20 минут вы будете смотреть на объект на расстоянии не менее 20 футов в течение 20 секунд, пишет WebMD.

Американская академия офтальмологии также рекомендует предпринять следующие шаги:

  • Отрегулируйте свое место или положение компьютера, чтобы глаза находились на расстоянии около 25 дюймов от экрана.
  • Расположите экран так, чтобы вы смотрели немного вниз.
  • Используйте матовый фильтр на экране, чтобы уменьшить блики.
  • Используйте искусственные слезы, когда ваши глаза чувствуют сухость.
  • Обратите внимание на освещение в комнате, где вы работаете. Вы можете попробовать увеличить контраст экрана.
  • Если вы носите контактные линзы, время от времени носите очки.
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