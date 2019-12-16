Макрон планирует приехать в Москву на празднование 75-летия Победы

Эммануэль Макрон дал положительный ответ на приглашение Владимира Путина приехать в Москву 9 мая 2020 года

Посол Франции в Российской Федерации Сильви Берманн рассказала, что французский президент Эммануэль Макрон собирается приехать в Москву 9 мая на празднование 75-летия Победы. Она уточнила, что глава государства уже дал положительный ответ на соответствующее приглашение лидера России Владимира Путина, пишет «Эхо Москвы».