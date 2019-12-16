Столицу России украсили к Новому году

Коммунальные службы Москвы украсили город более чем 130 км светодиодных гирлянд, 100 км бус и 150 тыс. декоративных элементов.

Москва подготовилась к празднованию Нового года. На Манежной площади столицы появилось главное праздничное украшение - большая новогодняя елка, а также 40-метровые арки "Световой архитектуры", которые также установлены в Новопушкинском сквере и на площади Революции.

Тверская площадь украсилась искрящимися гирляндами. На Тверском бульваре установлен большой световой тоннель, а позже появятся тематические украшения, посвященные волшебной сказке "Щелкунчик и Мышиный король": три больших шара с фигурками героев сказки внутри. Также на бульваре можно будет встретить всех персонажей сказочной истории. Их будут представлять переодетые актеры.

Украсились и многочисленные парки столицы. Так, в парке "Фили" можно увидеть красивейший ледяной городок, в парке "Красная Пресня" и Леонозовском парке полюбоваться балеринами внутри прозрачных шаров, а парки "Митино" и "Сокольники" украшены светящимися коньками, разноцветными гирляндами и цветными игрушками, пишет газета Известия, ссылаясь на сайт Мэра Москвы.