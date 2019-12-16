"Нафтогаз Украины" опроверг предварительные договоренности с Россией по транзиту газа

В пресс-службе "Нафтогаз Украины" сообщили, информация о достижении предварительных договоренностей между Москвой и Киевом по транзиту газа не соответствует действительности

16 декабря пресс-служба украинской газовой компании "Нафтогаз" опровергла информацию о том, что Москва и Киев достигли предварительных договоренностей по транзиту голубого топлива из России.

Ранее исполнительный директор "Нафтогаза" Юрий Витренко после встречи с главой "Газпрома" Алексеем Миллером в Вене заявил, что стороны смогли достигнуть предварительных договоренностей по транзиту газа, однако окончательного согласованного варианта пока нет.

В понедельник в Twitter украинской газовой компании появилось сообщение, которое опровергает информацию о достижении предварительных договоренностей по транзиту российского газа через украинскую территорию, пишет РИА Новости.