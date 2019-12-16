Путин и Меркель по телефону обсудили энергобезопасность Евросоюза

Владимир Путин и Ангела Меркель обсудили по телефону перспективы транзита газа через территорию Украины с 2020 года и строительство проекта "Северный поток - 2"

В пресс-службе Кремля сообщили, что президент Российской Федерации Владимир Путин и канцлер Германии Ангела Меркель по телефону обсудили вопросы обеспечения энергетической безопасности стран Европейского союза, а также сотрудничество двух стран в газовой отрасли. Уточняется, что лидеры государств обменялись мнениями относительно перспектив транзита российского голубого топлива через украинскую территорию после 2019 года и строительство газопровода "Северный поток - 2". Добавляется, что Путин и Меркель договорились поддерживать контакты на различных уровнях, пишет РИА Новости.