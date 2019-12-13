Меркель прокомментировала продление санкций против России

Ангела Меркель заявила, что прогресса в урегулировании конфликта в Донбассе пока недостаточно для снятия антироссийских санкций

13 декабря на пресс-конференции, посвященной итогам саммита Евросоюза, канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что наблюдаются подвижки в урегулировании внутриукраинского конфликта, однако этого недостаточно для снятия санкций в отношении Российской Федерации. Она добавила, что участники саммита ЕС единогласно приняли решение о продлении антироссийских ограничительных мер.

В 2014 году Европейский союз ввел санкции против РФ из-за присоединения Крыма к территории Российской Федерации. В дальнейшем ограничительные меры неоднократно расширялись и продлевались, пишет ТАСС.