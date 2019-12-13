Зеленский ответил на фразу Путина о газе

Владимир Зеленский уверен, Россия и Украина смогут договориться о продолжении транзита газа. Он отметил, что новый контракт будет основываться на экономических интересах

Украинский президент Владимир Зеленский в эфире телеканала "1+1", ответил на шуточную фразу российского коллеги Владимира Путина о газе.

На пресс-конференции, посвященной итогам саммита "нормандской четверки" в Париже, глава РФ, говоря о контракте на транзит и поставку голубого топлива, процитировал стихотворение Сергея Михалкова: "А у нас в квартире газ, а у вас?". Также он предложил украинской стороне скидку на газ, если Москва и Киев смогут договориться о совместной честной работе.

В ответ Зеленский процитировал строчку из того же стихотворения Михалкова, но в немного измененном виде.

"А у нас газопровод. И в этом баланс", - сказал президент Украины.

Также Зеленский выразил уверенность, что стороны смогут договориться о продолжении транзита российского газа через украинскую территорию. Он подчеркнул, новый контракт будет основываться на экономических интересах, пишет РИА Новости.