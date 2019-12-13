Центробанк отозвал лицензии у двух банков

Кранбанк находился на 204-м месте в банковской системе РФ, а «ННБ» — на 317-м.

С 13 декабря Банк России принял решение отозвать лицензии у двух организаций: Кранбанка (Иваново) и «Невского народного банка» (Санкт-Петербург), передает РИА Новости со ссылкой на информацию ЦБ РФ. Кранбанк находился на 204-м месте в банковской системе РФ, а «ННБ» — на 317-м.

В деятельности ивановского банка зафиксированы нарушения в области противодействия отмыванию доходов. Кроме этого, есть подозрения в выводе активов и других нарушениях. Петербургский банк, как объясняет регулятор, утратил свой капитал по причине хищения существенной части активов общей суммой около трех миллиардов рублей. Также за организацией зафиксированы и другие нарушения закона.