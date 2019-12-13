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В Донбасс едут грузовики ООН с гуманитарной помощью

13.12.2019 11:55
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В Донбасс едут грузовики ООН с гуманитарной помощью

На машинах везут мебель, спортинвентарь, а также бытовые товары, общий вес которых составляет 24,635 тонны.

В Донбасс едут три грузовика с гумпомощью от Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев. Как передает РИА Новости, соответствующая информация поступила от украинской погранслужбы. Уточняется, что груз «временно оккупированную территорию Украины» направился через КПВВ «Новотроицкое». На грузовиках везут мебель, спортинвентарь, а также бытовые товары, общий вес которых составляет 24,635 тонны.

Как отмечает агентство, в Донбасс гуманитарная помощь от международных организаций направляется регулярно.

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