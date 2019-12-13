В Госдуме дали оценку последствиям от новых санкций Евросоюза

Новые ограничения не представляют для России никакой угрозы, считает депутат Михаил Шеремет.

Депутат ГД от крымского региона Михаил Шеремет дал оценку новым санкциям, которые ЕС ввели против России. Как передает РИА Новости, парламентарий убежден, что новые ограничения не представляют для России никакой угрозы. А сам факт введения санкций «не красит европейских партнеров».

По словам Шеремета, эти санкции, напротив, дали другой эффект, сплотив общество и подтолкнув к решениям по ряду экономических вопросов, включая импортозамещение.

Давить на Россию через санкции – это бесполезно, считает депутат. Однако при этом Москва будет продолжать действовать, руководствуясь «дружественной политикой».