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Зеленский пообещал, что в Донбассе резни не будет

13.12.2019 08:15
Комментарии: 1
Зеленский пообещал, что в Донбассе резни не будет

Об этом Зеленский заявил после того, как ранее российский лидер Владимир Путин высказал соответствующие опасения.

Глава Украины Владимир Зеленский, выступая по местному телевидению, заявил, что в Донбассе не будет Сребреницы, поскольку Украина – это другое государство, которое с уважением относится к своим гражданам, передает РИА Новости.

«Никакой резни… Мы другая власть, для нас главное – человеческие жизни», - отметил украинский глава.

Об этом Зеленский заявил после того, как ранее российский лидер Владимир Путин высказал опасения по поводу того, что если военные Украины встанут на границе, окружив ДНР и ЛНР, то «может начаться Сребреница». С которой Зеленский вряд ли сможет справиться в противостоянии с националистами.

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09:55 1 0
Людмила:

не верю.Пусть узаконит русский язык , закон об амнистии, уволит Авакова , Порошенко, Тимошенко , Вакарова(?)и других депутатов - бандеровцев, отменит запрет на российскую символику, обезоружит бандеровцев, посадит Порошенко, расследует дело о сожжение людей в Одессе,распустит Азов и прочие формирования , отменит украинскую православную церковь и оставит в покое Киево-Печерскую Лавру,отменит запреты на въезд мужчин из России , все черные списки россиян, выпустит из тюрьмы ЛДНР-овцев и пр.и др.Съездит в ДНР на переговоры и обсудит законы о федерализации ЛДНР с Пушилиным

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