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В Египте обнаружили редкую статую Рамзеса II

12.12.2019 16:51
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В Египте обнаружили редкую статую Рамзеса II

В Египте найдена верхняя часть статуи фараона Рамзеса II. Находку обнаружили недалеко от Гизы вблизи храма древнеегипетского бога Птаха.

Статуя выполнена из розового гранита. Высота найденного фрагмента составляет почти 106 см. Над головой статуи – символ «Ка» (в виде поднятых рук), символизирующий силу и жизнеспособность.

Об открытии сообщило египетское министерство по делам памятников древности. Статуя была найдена на частной территории, хозяин, который был арестован в начале этого месяца за незаконные раскопки.

Мостафа Вазири, генеральный секретарь Высшего совета по делам древностей Египта, сообщил о том, что найденная статуя была предназначена для того, чтобы обеспечить место отдыха для Ка (жизненной силы или духа) человека после смерти.

«Данное открытие считается одним из самых редких археологических открытий. Это первая в истории статуя Ка выполненная из гранита. Единственная найденная ранее статуя Ка была сделана из дерева и принадлежит одному из королей тринадцатой династии древнего Египта», – отметил Мостафа Вазири.

Статуя и блоки, обнаруженные рядом, были доставлены в музей, чтобы их можно было восстановить и сохранить. По данным археологов, найденные артефакты могли быть частью храма Птаха.

Рамсе́с II Великийфараон Древнего Египта из 19 династии, правивший примерно в 1279—1213 гг. до н. э. Из-за долгого и успешного правления его часто называют Рамзесом Великим. Считается, что он умер в возрасте 90 лет и был похоронен в Долине Царей, пишет newsweek.com.

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