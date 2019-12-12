В аэропорты России вернутся курилки

В аэропорты РФ могут снова вернуться курилки, но только в секциях, предназначенных для зарегистрированных на рейс пассажиров, прошедших предполетный досмотр, а также в транзитных зонах

В России был принят законопроект, согласно которому в аэропортах разрешается размещать изолированные помещения для курения. Соответствующий документ прошел третье чтение в Государственной думе.

Этот закон предполагает, что курилки можно будет устраивать в секциях, предназначенных для нахождения пассажиров, которые зарегистрировались на рейс и прошли предполетный досмотр, а также в транзитных зонах. Уточняется, что курительные комнаты должны быть размещены таким образом, чтобы из других помещений их не было видно. В Госдуме отметили, что такая мера позволит избежать «пропаганды курения», пишет Коммерсантъ.