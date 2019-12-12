Россия объявила персонами нон грата двух сотрудников посольства Германии

Ранее Берлин объявил двух сотрудников российского посольства персонами нон грата в связи с убийством гражданина Грузии.

Москва дала зеркальный ответ, объявив двух сотрудников посольства Германии в России персонами нон грата. Как передает РИА Новости, в течение недели они обязаны покинуть территорию России. Также, как сообщается, посла ФРГ Гезу Андреаса фон Гайра вызвали в МИД – для того, чтобы заявить о протесте из-за «безосновательного решения правительства ФРГ». Речь идет о том, что ранее Берлин объявил двух сотрудников российского посольства персонами нон грата в связи с убийством гражданина Грузии в Берлине. В российском ведомстве подчеркивают: Москва действует в соответствии с принципами взаимности.